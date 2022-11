Schep begint bij Dalto aan laatste kunststukje: 'Promotiefinale spelen zou kers op taart zijn'

Schep heeft vertrouwen in de kwaliteit van zijn ploeg. "Toen we drie jaar geleden promoveerden naar de Korfbal League waren we er eigenlijk nog niet klaar voor. Nu zijn we een stuk verder", zegt Schep. "Maar het is afgelopen geen man over boord als het niet lukt. Natuurlijk baal ik ervan als we geen promotie afdwingen."