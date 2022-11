Oranje-handbalsters laten groepswinst EK aan Frankrijk

Kelly Dulfer, goed voor twee treffers, toonde zich realistisch na afloop. "We hebben gevochten tot het einde, maar we maakten op de beslissende momenten te veel technische fouten en misten te veel kansen", zei Dulfer bij Ziggo Sport. "We wisten van tevoren dat het een harde wedstrijd zou worden en dat werd het ook. Misschien komen we ze verder in het toernooi nog eens tegen en kunnen we ze dan pakken."