Live op Radio M: Spakenburg hoopt op 'De Graaf-effect'

In de derde divisie is GVVV erop gebrand de negatieve spiraal te doorbreken. De Veenendalers stonden vijf weken geleden na de zege op buurman DOVO bovenaan, maar haalden sindsdien slechts vier punten uit vijf duels. Opvallend is dat in die vijf duels Taoufik Adnane ontbrak. De aanvoerder is nog steeds geblesseerd en ontbreekt tegen Urk opnieuw.