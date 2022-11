Eerste WK voor Jurriën Timber en Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is 23 en begon zijn loopbaan bij FC Abcoude. Hij was 10 jaar toen hij door Ajax werd gescout. In september 2016, hij was net een maand 17, speelde hij zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Sinds hij in maart 2017 debuteerde in Oranje speelde De Ligt 38 interlands. Inmiddels is hij speler van Bayern München.