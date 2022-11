FC Utrecht op weg naar laatste duel voor de WK-break: 'Ik had nog even door willen voetballen'

FC Utrecht speelde de laatste weken zowel tegen Sparta, als tegen Heerenveen en FC Groningen een zeer matige eerste en een veel betere tweede helft. "Dat was in het begin van het seizoen precies andersom", zegt Fraser. "Toen kregen we in het begin van de wedstrijd veel kansen en zakten we daarna weg. Nu is het omgedraaid en dat is eigenlijk beter. Want dan kun je de wedstrijd nog naar je toetrekken."