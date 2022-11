Maarten Paes in Een Berg Sport: 'Stap naar de USA is een goeie geweest'

Wat niet in Paes' voordeel werkte was de samenstelling van de keepersploeg. "Met Maarten, Fabian de Ruijter en Tijmen Nijhuis had FC Utrecht drie grote talenten en die zaten elkaar in de weg", zegt Kruys. Paes beaamt dat. "In Dallas hebben we er één van 18, die is nog te jong. En naast mij is er nog een ervaren jongen van 34 die mij prima begeleidt. Dat is hele goeie mix."