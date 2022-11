FC Utrecht sluit 2022 af met overtuigende zege bij hekkensluiter: 'Heel goed voetbal'

- Lees hier de voorbeschouwing op de wedstrijd.- FC Utrecht staat in de eredivisie zevende met 21 punten, hekkensluiter FC Volendam is de hekkensluiter met zes punten.- In de eredivisie ontving FC Volendam FC Utrecht 19 keer eerder. De Utrechters wonnen zeven keer, de Volendammers zes keer.- De laatste keer dat FC Volendam - FC Utrecht gespeeld werd was in 2009. Toen werd het 0-0.- Bij FC Volendam spelen voormalig FC Utrecht-spelers Henk Veerman, Benaissa Benamar, Bilal Ould-Chikh en El Kadiri.- Topscorer aan de zijde van FC Utrecht is Tasos Douvikas met zes treffers. Bij Volendam is Robert Mühren met drie treffer topscorer.