Sportlust'46 wint streekderby bij DOVO na sterke eerste helft

Het eerste deel van de tweede helft kabbelde voort zonder grote kansen. Het eerste noemenswaardige moment was de 0-4 van Wessel Meiring in de 77ste minuut. De aanvaller schoot overtuigend binnen. Kort daarna deed DOVO wat terug. Ebbe Wenting kopte raak. Dichterbij kwam de thuisploeg niet. Sportlust'46 is inmiddels zes wedstrijden op rij ongeslagen in de derde divisie.