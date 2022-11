Sportlust'46 wint streekderby bij DOVO: 'Terechte zege'

DOVO heeft de koppositie in de derde divisie uit handen gegeven aan rivaal GVVV en is afgezakt naar de vijfde plek. In de top van de ranglijst staat het dichtbij elkaar. Sportlust'46 is geklommen naar de tweede plaats, met 25 punten uit veertien wedstrijden. DOVO heeft evenveel punten uit evenveel duels.