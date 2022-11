Wereldbeker: Bart Hoolwerf derde op massastart, Dijs ook negende op 1.000 meter

Hoolwerf kon niet mee in de ontsnapping van de massastart met Felix Rijhnen en Gabriel Odor. Zodoende was de derde plaats het hoogst haalbare. De Duitser Rijhnen won uiteindelijk zijn eerste wereldbeker. Hoolwerf was zoals gezegd de snelste in de sprint om plek drie. Hij troefde onder meer twee Olympisch kampioenen af, maar kwam balend over de streep. Hoolwerf had eerder met gemak de finale bereikt. In de halve finale eindigde hij derde.