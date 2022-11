Kampong boekt vierde zege op rij, Hoogland pakt knap punt

De ploeg uit Utrecht boog uiteindelijk de achterstand om in een voorsprong. Weer ging de bal op de penaltystip. Mark Visser zorgde voor de 2-1. Kampong creëerde kansen om het duel in het slot te gooien. In de 88ste minuut was het raak via Machiel Kadijk. De thuisploeg eindigde de wedstrijd ook met een man minder. Johannes Noothoven van Goor kreeg voor de tweede keer geel. De drie punten kwamen echter niet meer in gevaar.