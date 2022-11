Hercules rekent na rust af met Quick: 'Geen kans weggegeven'

De eerste de beste kans voor clubtopscorer Tim Waterink was raak. Die kans kreeg hij wel pas in minuut 52. Vanaf buiten de zestien schoot hij de bal in het Haagse doel: 0-1. Het was voor Waterink alweer zijn elfde treffer van het seizoen. Hij nom een derde van de doelpunten van Hercules voor zijn rekening.