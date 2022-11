Utrechtse topscorerslijst: Scherpe Waterink scoort en behoudt daardoor koppositie

Bouw is de laatste weken aan een opmars bezig. Voor de derde week op rij wist de speler van Eemdijk tweemaal te scoren. In drie weken tijd is hij van vier naar tien treffers gegaan. Bij Eemdijk zijn ze de laatste weken sowieso niet vies van scoren. In de afgelopen vier duels werd er 21 (!) keer gescoord.