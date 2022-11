Dijs in Heerenveen alleen op de 1.500 meter: 'Moeilijk te accepteren dat ik niet in een vol Thialf mag starten'

Soest - Wesly Dijs start komend weekend bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Heerenveen alleen op de 1.500 meter. De Soester reed afgelopen weekend in Stavanger ook de 1.000 meter, maar op die plaats neemt in Thialf Kjeld Nuis zijn plaats in. Joep Wennemars, die in Stavanger achter Dijs eindigde, mag in Heerenveen wel starten.