Waar kun je nog naar een potje voetbal gaan kijken nu de eredivisie stil ligt?

In de derde divisie zaterdag spelen de Veenendaalse buren GVVV en DOVO samen met Sportlust'46 uit Woerden in de spannendste competitie van Nederland. Na veertien speelronden is het verschil tussen koploper GVVV en de nummer 9 Hoek slechts 3 punten. Ook Sportlust'46 (2e) en DOVO (6e) staan op het moment van schrijven in die top 9.