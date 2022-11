Van der Heijden en Malestein kansloos voor behalen halve finales op EK handbal

Montenegro won in Skopje na een ruststand van 18-18 met 35-34. Montenegro had vroeg in het duel even een voorsprong van drie treffers, een marge die halverwege de tweede helft bij 33-30 opnieuw werd bereikt. Roemenië, de hekkensluiter in de groep, kwam in de slotfase nog terug tot op één doelpunt. Een stunt, noodzakelijk voor Oranje, bleef echter uit.