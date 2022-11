Arno Wallaard Memorial opgenomen in register Immaterieel Erfgoed

De AWM heeft deze erkenning gekregen doordat het zich afspeelt in de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, als enige UCI-koers in Nederland. De 'Polderkoers' gaat dwars door de provinciegrenzen heen langs de dijken van de Merwede, Lek en Waal. "Het is een polderkoers. En wij denken dat wij de mooiste polderkoers van Nederland zijn. We hebben de weilanden, dan de dijken, de polderweggetjes, de dorpen en er is altijd wind", zei organisator Bram de Waal eerder over de race.