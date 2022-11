Deze voetballers uit de provincie Utrecht gingen Timber en De Ligt voor op een WK

Afellay kwam in 2010 in drie duels in actie. De Utrechtse middenvelder viel in tegen Denemarken, Japan en Slowakije. Doelman Vorm kwam niet in actie, maar hij kwam wel in het nieuws. De sluitpost uit Utrecht kreeg van bondscoach Van Marwijk toestemming om tijdens het toernooi heen en weer te vliegen. De keeper was namelijk terwijl het WK bezig was voor het eerst vader geworden. Bekijk hieronder een item dat RTV Utrecht in 2010 erover maakte.