Vergeer ook in Parijs 2024 chef de mission

Voor drievoudig olympisch zwemkampioen Van den Hoogenband worden het zijn tweede Olympische Spelen als chef de mission van TeamNL. Vergeer (41) was behalve in Tokio eerder al chef de mission tijdens de Paralympische Winterspelen van Pyeongchang (2018) en Beijing (2022). De zevenvoudig paralympisch kampioene rolstoeltennis uit Woerden zegt zich extra te verheugen nu het megasportevenement dichtbij huis wordt gehouden. "Ik kijk er naar uit om onze paralympiërs voor het oog van vrienden, familie en fans te zien schitteren op het hoogste podium. Tijdens de afgelopen twee Spelen hebben we het publiek enorm gemist. Nu gaan we dat dicht bij huis dubbel en dwars goedmaken. Met mooie sportieve prestaties willen we Nederland en de wereld inspireren. Daaraan zal ik als trotse chef de mission mijn steentje bijdragen."