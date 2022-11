Visscher kwartfinaliste op Madeira, Den Ouden onderuit in Florida

Elst, Maarssen - Stephanie Visscher heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het internationale tennistoernooi op Madeira. De speelster uit Elst was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor Vlada Ekshibarova uit Israel. De setstanden waren 6-2 en 6-2. In de eerste ronde had Visscher de Britse Emma Wilson met 1-6, 6-2 en 7-5 verslagen.