Live op Radio M: Hercules zonder Vonk en Pieters tegen laagvlieger UDI'19

Hercules is thuis nog ongeslagen. De Utrechters wonnen vijf keer en speelden twee keer gelijk. Promovendus UDI'19 won nog enkele uitwedstrijd. De enige keer dat beide ploegen elkaar in competitieverband troffen in Utrecht was in het seizoen 2016/2017. Hercules won met 2-0, UDI'19 degradeerde.