Live op Radio M: Topspanning in de derde divisie

Ook DOVO maakt deel uit van de groep ploegen met één punt achterstand op GVVV. De Veenendalers raakten vorige week de koppositie kwijt en gaan vanmiddag in Harderwijk op de koffie bij VVOG, dat drie van de laatste vier duels won en uit de degradatiezone is opgeklommen naar de elfde plaats. In de selectie van DOVO zijn ten opzichte van vorige week geen wijzigingen, maar trainer Florian Wolf kondigt wel wijzigingen aan in de basiself.