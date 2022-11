Kwartfinale eindstation voor Visscher in Funchal

Elst - Stephanie Visscher is tijdens het ITF-tennistoernooi in Funchal in de kwartfinale uitgeschakeld. De speelster uit Elst verloor op het Portugese Madeira in twee sets van Emina Bektas. De setstanden waren 7-6 en 6-1. De Amerikaanse staat op de wereldranglijst bijna 350 plaatsen boven Visscher en is in Funchal de nummer 4 van de plaatsingslijst.