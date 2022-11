Urby Emanuelson in Een Berg Sport: 'Jonge talenten moet je soms op hun bek durven laten gaan'

Emanuelson gaat ook in op de slechte seizoensstart van FC Utrecht, dat uit de drie duels tegen Emmen, RKC en Cambuur slechts twee punten haalde. "We hadden veel nieuwe spelers en een nieuwe staf. En we hadden te maken met veel blessures in de voorbereiding, waardoor we niet op automatismen konden trainen. Maar dat kon niet, dus wij liepen in de voorbereiding achter de feiten aan. En dat heeft redelijk lang geduurd."