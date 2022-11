Handbalsters besluiten WK als zesde, Malestein opnieuw op schot

De zesde plaats is dezelfde plek die Nederland op het EK van 2020 in Denemarken haalde. De twee EK's daarvoor vielen in de hoogtijdagen van het Nederlands team, met zilver in 2016 en brons in 2018. Het duel tegen Zweden ging vooral om de eer, want Nederland was al voor aanvang zeker van een ticket voor het WK van 2023 in Zweden, Noorwegen en Denemarken.