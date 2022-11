Bart Hoolwerf wint wereldbeker massastart: 'Bevestiging dat ik op de goede weg zit'

"Mijn familie en vrienden waren erbij, dan is het mooi om met hen de overwinning te vieren. Niet te uitbundig, want zaterdagavond staat weer een marathon op het programma", zegt hij. "Dit is absoluut een bevestiging. Vorige week in Noorwegen sprintte ik naar een derde plek. Dat gaf al veel vertrouwen. Dat je het nu voor de winst kan doen, en dat het lukt... Dat geeft de bevestiging dat ik op de goede weg zit."