Sportlust'46 speelt gelijk en blijft tweede: 'Pure blijdschap na de omhaal'

"Het is zeker zonde dat het snel 1-1 wordt. Maar het is wel terecht. Dat is even balen en dan moeten we die 1-1 over de streep trekken", aldus Screever. Jochem Twisker deelt die mening. Hij was tevreden. "De 1-1 is terecht. Het is zuur dat je de voorsprong binnen een minuut weggeeft, daar ben ik minder tevreden over. Maar we speelden heel gedisciplineerd, al is dat niet altijd even leuk om naar te kijken."