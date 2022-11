Bol ook gekozen tot beste Nederlandse atleet van het jaar

De 22-jarige Bol kende een bijzonder succesvol jaar. Ze won zilver op de WK indoor in Belgrado op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. De 400 meter won ze in een Nederlands record van 49,44 seconden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.