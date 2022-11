Bart Hoolwerf finisht tiende bij Marathon Cup in Haarlem

Bij de vrouwenwedstrijd in Haarlem speelden regiogenotes geen rol van betekenis. Emma Engbers uit Utrecht was de hoogstgenoteerde met een 25ste plaats. Paulien Verhaar won in een sprint. Maaike Verweij was tweede en Mia Kilburg derde. Tessa Snoek uit Abcoude was 37ste, Jessica Merkens uit Utrecht 44ste en Demi Huiden uit Amersfoort 48ste.