Hoogland behaalt eerste thuiszege in spectaculaire wedstrijd: 'Veerkracht getoond'

Hoogland-trainer Dick Kooijman was zeer te spreken over de eerste helft van zijn ploeg, vooral het eerste halfuur. Hij zegt: "Na het eerste halfuur verloren we een beetje de grip. Maar 2-0 voor was nog niet eerder voorgekomen in een thuiswedstrijd dit seizoen. Het was dus zeker een van de betere eerste helften van dit seizoen."