Gert Jan Karsten wil IJsselmeervogels terugbrengen naar de top

De 43-jarige Karsten is momenteel trainer van Urk, waarmee hij vorig jaar kampioen werd van de hoofdklasse en dit seizoen debuteert in de derde divisie. Daarvóór was hij zes jaar trainer van HHC Hardenberg, dat net als IJsselmeervogels uitkomt in de tweede divisie. In een nog verder verleden was hij al eens werkzaam op de Westmaat, eerst als trainer van de C1 van IJsselmeervogels, later bij het tweede. Bij de C1 had hij de huidige eerste doelman Jaimy Schaap onder zijn hoede. Een paar jaar later liet hij Mike van de Laar, nu al jaren vaste waarde in de Rooie hoofdmacht, als B-junior in het tweede debuteren.