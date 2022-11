De Ligt verbaasd over basisplaats

Abcoude - Hij had het niet verwacht, maar hij stond wel in de basis. Matthijs de Ligt maakte in de openingswedstrijd van Oranje tijdens het WK in Qatar zijn WK-debuut. En dat nog wel als basisspeler. De Abcoudenaar was de laatste tijd bepaald niet verzekerd van een plaats in de eerste elf. Meestal kreeg Utrechter Jurriën Timber de voorkeur. "Als ik kijk waar ik stond ten opzichte van andere jongens, had ik het niet verwacht", zei De Ligt tegen de NOS . "Ik wist het al wel een paar dagen. Het was me aan het begin van de week verteld."