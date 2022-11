Van de Zandschulp in jubileumeditie van het ABN AMRO Open

Veenendaal - Tennisser Botic van de Zandschulp doet in februari mee aan de vijftigste editie van het ABN AMRO Open in Rotterdam. Ook Tim van Rijthoven, afgelopen zomer de verrassende winnaar van het grastoernooi in Rosmalen, speelt in Ahoy. Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft dat laten weten.