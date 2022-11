Topijshockey in Utrecht heeft eindelijk weer toekomst

Na al die jaren in de marge zou je van IJCU Dragons niet al te hoge ambities hoeven te verwachten. Langere tijd goed en stabiel meedraaien in de eredivisie, dat is al meer dan ze de laatste twintig jaar gewend zijn op de Vechtsebanen. Maar Van de Kraak denkt groter. "We spelen nu de komende twee weekends tegen Leeuwarden, dat is onze concurrent. Als we die goed uitkomen kunnen we de vierde, vijfde plek halen. Dat is goed voor de play-offronde. Dan hebben we kans om bij de laatste vier te eindigden. Dan komen er andere krachten los en dan is alles mogelijk. En dan komen er ook weer mensen kijken en daar zitten dan ook weer potentiële sponsors tussen."