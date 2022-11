Dijs ondanks tegenvallende klasseringen tevreden over seizoensstart: 'Nog nooit zo vroeg in het seizoen zo hard gereden'

Desondanks is de Soester tevreden over het eerste deel van het seizoen. "Ik merk dat ik steeds beter ga schaatsen. Ik moet er altijd een beetje inkomen, maar ik heb nog nooit zo vroeg in het seizoen deze tijden gereden in Thialf, daar haal ik alleen maar vertrouwen uit." Dat vertrouwen heeft Dijs nodig in de laatste twee wereldbekerwedstrijden van dit jaar, in Canada. Ter voorbereiding daarop verblijft Dijs met zijn ploeg in Spanje. "In een hotel met hoogtekamers. Dan kunnen we laag trainen. Dat is ideaal, buiten hard trainen en op hoogte slapen. En dan kunnen we batterij weer opladen voor de volgende world cups."