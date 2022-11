RC Eemland heeft meer structuur en gaat ongeslagen aan de leiding: 'Kampioen worden is uitgesproken'

De vraag is wat het geheim van Eemland is. Want na vijf duels hebben de Amersfoorters vijf overwinningen op zak en dus nog geen enkele nederlaag geleden in de ereklasse. "Er zit meer structuur in het team. We benaderen iedere wedstrijd op een andere manier, we hebben geen vaste speelstijl", zegt Jonkers. "We kijken iedere keer heel precies naar de tegenstander. En dan kijken we waar onze kracht en kans ligt."