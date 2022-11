Live op Radio M Utrecht: Cruciaal duel voor IJsselmeervogels, GVVV speelt opnieuw topper

GVVV is de koploper in de derde divisie. Achter de Veenendalers staan vier ploegen met drie punten achterstand. Eén van die vier ploegen is de verrassende promovendus FC Rijnvogels. De Katwijkers zijn vanmiddag de gastheer voor GVVV. Dat waren ze één keer eerder. In het seizoen 2004/2005, destijds in de 1e klasse, won GVVV in katwijk met 5-1.