Wereldbekerzege Bunschoten in Landgraaf

Bunschoten dankte haar zege aan een snelle eerste run, wat haar gelijk de eerste plek opleverde. In de tweede run kon ze het daarom veroorloven om wat meer risico te nemen. “In de tweede run probeerde ik wat nieuws, door wat meer op mijn achterste been te leunen. Ik hield dat alleen niet de hele course vol en viel daarom halverwege. M’n eerste run was gelukkig wel echt goed en ik ben blij dat ik hier het seizoen begin met een zege!”