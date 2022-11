In de eerste set was Pontjodikromo, die als zevende was geplaatst, kansloos tegen de als derde geplaatste Handel: 1-6. In de tweede set bood hij meer tegenstand. Pontjodikromo kwam 2-0 achter, brak terug, maar zag de Duitser op 5-4 twee matchpoints krijgen. Het eerste was genoeg.