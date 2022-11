Amateurvoetbal volgende week wellicht tijdens cruciaal WK-duel Oranje; clubs hopen duels te verplaatsen

In de A-categorie van het amateurvoetbal (onder meer tweede divisie t/m vijfde klasse) mogen wedstrijden in onderling overleg verplaatst worden, mits beide ploegen en de KNVB akkoord zijn. In de B-categorie is er meer ruimte om duels te verplaatsen. Clubs kunnen zo bijvoorbeeld wedstrijden uit die categorie verplaatsen, om zo ruimte te maken voor een vroeger duel van het eerste.