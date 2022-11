Scheveningen bezorgt IJsselmeervogels derde nederlaag op rij

In de 72e minuut wist Scheveningen de marge weer te vergroten. Via De Niet kwam de bal bij Mehmet Aldogan. Hij schoot vervolgens de 1-3 op het scorebord. Dat was nog niet de eindstand. De Niet maakte zijn officieuze hattrick compleet door vlak voor tijd nog voor de 1-4 te zorgen. Een minuut na die treffer werd het ook nog 1-5 via een doelpunt van Mitchell de Vlugt.