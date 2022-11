VV Utrecht trekt zegereeks door, nipte winst Handbal Houten

De volleybalsters van VV Utrecht hebben de zevende overwinning op rij geboekt in de eredivisie. Ze waren met 3-0 de baas over Peelpush, de nummer negen van de ranglijst. De sets eindigden in 25-21, 25-15 en 25-13. VV Utrecht blijft tweede, maar is koploper Sliedrecht Sport tot een punt genaderd. De Utrechtse dames hebben 21 punten uit acht wedstrijden. Sliedrecht Sport, dat gisteravond met 2-3 won van Dynamo, speelde wel een duel meer.