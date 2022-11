Hoogland verliest kansloos op bezoek bij concurrent Juliana'31

In een paar minuten in de tweede helft besliste Juliana'31 het duel. Met twee doelpunten maakte Van Lith zijn hattrick compleet. Ondertussen was een ambulance op sportpark De Broeklanden aangekomen. Delano Esseboom van Hoogland was geblesseerd uitgevallen en werd behandeld in de kleedkamer. Bas Wobbes redde in de slotminuten nog de eer met de 4-1 uit een penalty. Daar bleef het bij.