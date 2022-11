Na vier duels zonder zege boeken hockeyers SCHC overwinning: 'Deze hadden we nodig'

De laatste weken presteerde SCHC niet best waardoor de Bilthovenaren teleurstellend zesde staan. "Het doel is kampioen worden, we willen gewoon promoveren. We hebben echt wel veel kwaliteit in het team, ik denk dat het haalbaar is. Wij gaan promoveren", aldus Terwel. Afgelopen seizoen degradeerde SCHC vanuit de hoofdklasse naar de promotieklasse.