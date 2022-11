Piepjonge trainer moet IJsselmeervogels vlot trekken: 'Geen moment getwijfeld'

Bunschoten - Zestien was hij, toen hij als keeper debuteerde in het eerste elftal van IJsselmeervogels. Vijftien jaar later is Michael Weggemans de interim-trainer die het zwalkende Vogels-schip in rustiger vaarwater moet loodsen. Hij is, in elk geval tot aan de winterstop, de opvolger van Gert Peter de Gunst, die afgelopen zaterdag na de 5-1 nederlaag tegen Scheveningen werd ontslagen. IJsselmeervogels staat na dat pak slaag zestiende in de tweede divisie, niet degraderen is het doel voor dit seizoen.