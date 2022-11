Dijs in Calgary alleen op 1.500 meter, Steenaart niet naar World Cup

De selectiecommissie heeft op basis van hun prestaties in het recente verleden aanwijsplekken gegeven aan Kjeld Nuis (1500 meter) en Kai Verbij (1000 meter), die wegens blessures moesten afzeggen voor het World Cup Kwalificatietoernooi. Als gevolg daarvan start Wesly Dijs, net als twee weken geleden in Heerenveen, niet op de 1.000 meter. “Dat is bijzonder jammer", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "Maar uiteindelijk is het hoofddoel van dit seizoen zo veel mogelijk medailles scoren bij de WK Afstanden, die liefst goud van kleur zijn. Op basis daarvan hebben we deze selectie samengesteld.”