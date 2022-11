Hoogland-speler Esseboom weer inzetbaar

Esseboom viel in het duel met Juliana'31 in de tweede helft uit. In de kleedkamer werd hij een aantal keer duizelig waardoor er een ambulance, tot schrik van de aanwezigen, werd ingeschakeld. Esseboom is vervolgens nagekeken in het ziekenhuis en hier bleek er geen medische oorzaak te zijn. Dinsdag trainde Esseboom gewoon weer mee bij Hoogland