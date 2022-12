Den Ouden en Pontjodikromo kwartfinalist

Den Ouden rekende in de tweede ronde van het toernooi in Santa Domingo in de Dominicaanse Republiek in drie sets af met de Amerikaan Trey Hilderbrandt. Den Ouden verloor de eerste set met 6-3, pakte de tweede na een tiebreak met 7-6 en won de derde met 6-2. In de kwartfinale stuit de als vijfde geplaatste Maarssenaar op de nummer 1 van de plaatsingslijst, thuisspeler Nick Hardt.