Vuurdoop IJsselmeervogels-trainer Weggemans bij Quick Boys

Pikant is natuurlijk de aanwezigheid van voormalig IJsselmeervogelsspits Danny van den Meiracker bij Quick Boys. De Baarnaar scoorde in de laatste 27 wedstrijden die hij bij de Vogels speelde zeven doelpunten. Bij Quick Boys was hij in elf duels al acht keer trefzeker. In de acht duels die hij als speler van Spakenburg en FC Lienden tegen de Vogels speelde, scoorde hij één keer. Dat was in de derby van 16 april 2011. Van den Meiracker kreeg in dat duel overigens ook twee keer geel.