Live op Radio M: Hercules ontvangt Groene Ster

Hercules - Groene Ster begint vanmiddag om 14.00 uur en is live te volgen in Namen & Rugnummers. In dat programma ook aandacht voor het duel van de koploper van de vierde divisie, Kampong. Dat gaat op bezoek bij Venray.

Verder de uitwedstrijd van de volleybalsters van VV Utrecht tegen FAST. De Utrechtse ploeg is koploper in de eredivisie. En Heroes Den Bosch is koploper in de eredivisie basketbal en komt vanmiddag in Utrecht bezoek voor de bekerwedstrijd tegen UBALL.